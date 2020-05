LETENDRE, Claire, PFSJ



À la Maison-Mère des soeurs de la Providence de Montréal, le 12 mai 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Soeur Claire Letendre en religion : Soeur Marie Ernestine, fille de feu Adélard Letendre et de feu Ernestine Gill.Précédée de ses frères et soeurs, feu Laurent (feu Cécile Bédard), feu Blandine (feu Denis Letendre), feu Gérard (feu Madeleine Demers), feu Jean-Louis (feu Laurette Marcotte), feu Raymond, feu Joseph (feu Raymonde Vincent), feu Étienne (Lise Deschesne) et feu Magella (Lise Audet), elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses frères Fernand (feu Thérèse Vachon) et François (Lise Audet), ses soeurs Bernadette et Thérèse (Ronald Gagnon) ainsi que des neveux et nièces, parents et ami-e-s.En raison des circonstances actuelles, une célébration funéraire aura lieu à une date ultérieure.