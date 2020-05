LAFONTAINE (RAYMOND)

Rolande



À Lasalle, le 8 avril 2020 à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Rolande Raymond, épouse de feu Fernand Lafontaine.Elle laisse dans le deuil son fils Normand (Claudette), sa fille France (Normand Ménard), ses petites-filles Annie (Martin), Valérie (Marc) et ses 3 arrière-petits enfants : Julien, Simone et Victor ainsi que ses neveux et nièces.Vu les circonstances actuelles, les célébrations funéraires seront reportées à une date ultérieure.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié.