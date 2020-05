MATHIEU, Roland



Le 16 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Roland Mathieu, époux de feu Huguette St-Michel, originaire de St-Germain de Grantham.Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (André), ses petits-enfants Daphnée et Julien, ses frères et soeurs Réjeanne, Rose, Marcel, feu Guy, Claude, Denis et Normand, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à La Traversée serait apprécié.