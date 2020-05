Implosion du parti d’opposition à Laval

Action Laval a implosé mercredi avec le départ de deux conseillers qui ont claqué la porte pour des raisons d’éthique. Le principal groupe d’opposition de Laval ne compte plus maintenant qu’une seule conseillère dans ses rangs.

Michel Poissant et Daniel Hébert ont effet annoncé qu’ils devenaient indépendants, se disant inconfortables avec la tangente que prend actuellement le parti.

M. Poissant et M. Hébert ont fait partie du groupe des cinq conseillers (avec David De Cotis, Paolo Galati et Isabella Tassoni) qui avaient claqué la porte du parti du maire Marc Demers, l’an dernier, pour se joindre à l’unique conseillère du parti Action Laval, Aglaia Revelakis. Le parti était alors devenu la première opposition à Laval en terme de nombre de conseillers.

Or, David de Cotis, Paolo Galati et Isabella Tassoni se sont retirés temporairement du caucus d’Action Laval, en février dernier, suite aux révélations de notre Bureau d’enquête. On pouvait lire dans nos pages que M. De Cotis, ex-président du comité exécutif, était sous le coup d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et de la police de Laval concernant des interventions qu’il a faites pour le développement d’un secteur où il possède des terrains, sans déclarer son intérêt.

M. De Cotis et deux autres conseillers, Paolo Galati et Isabella Tassoni, sont également ciblés par la Commission municipale du Québec (CMQ) pour avoir omis de déclarer des intérêts dans des terrains ou des entreprises à la Ville de Laval, ce qui contrevient à leur code d’éthique.

« Une soupe qui ne sent pas bon »

Or, trois mois plus tard, c’est au tour de Michel Poissant et de Daniel Hébert de claquer la porte, invoquant en partie les problèmes d’éthique de leurs collègues pour expliquer leur départ. Il ne reste donc plus qu’une seule conseillère au sein d’Action Laval.

« Avec les événements que vous connaissez...moi, je ne me retrouve pas là-dedans (...) Il faut que je change d’adresse. Je tourne en rond (....) Moi, ces affaires-là, ça ne m’intéresse pas. C’est comme brasser une soupe qui ne sent pas bon », a indiqué M. Poissant lorsque joint au téléphone.

Ce dernier n’a pas fermé la porte à l’idée de fonder son propre parti politique au cours des prochains mois.