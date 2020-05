Italie: des riches mafieux percevaient une aide sociale pour les plus pauvres

ROME | Plus d’une centaine de mafieux, membres de la Ndrangheta, la redoutable mafia calabraise, ont demandé et obtenu le « revenu de citoyenneté », une aide sociale destinée aux Italiens les plus pauvres et qu’ils devront finalement rembourser, a annoncé mercredi la police italienne.

Parmi ces 101 mafieux figurent des personnages très riches, proches de « boss » de la Ndrangheta ou jouant un « rôle hiérarchique » au sein de cette organisation, selon un communiqué de la police de Calabre (sud).

Ainsi Alessandro Pannunzi, le fils du « Pablo Escobar italien », Roberto Pannunzi, compte parmi les bénéficiaires de ces aides, précise ce communiqué.

Roberto Pannunzi « est unanimement considéré par les enquêteurs italiens et américains comme un des plus importants “broker” mondiaux de cocaïne, et qui se vantait de ne pas compter l’argent, mais de le peser », selon la même source.

Par ailleurs, ce même Alessandro Pannunzi est également le mari « de la fille de l’un des principaux producteurs colombiens de cocaïne », précise la police.

L’enquête a porté sur plus de 500 personnes, mais ce sont finalement une centaine de personnes qui devront rembourser les sommes indûment perçues, s’élèvant à environ 516 000 euros (785 750 $) au total.

Le montant prévu par le revenu de citoyenneté est de 780 euros par mois (environ 1190 $) pour une personne seule.

Mesure phare de l’ancien gouvernement populiste, portée par le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), le revenu de citoyenneté (RDC) s’adresse aux cinq millions d’Italiens vivant sous le seuil de pauvreté, et vise à la fois à favoriser leur réinsertion et à relancer la croissance économique par la demande.