Un premier mort du cyclone Amphan au Bangladesh

Le puissant cyclone Amphan, qui doit toucher terre en fin de journée mercredi dans le golfe du Bengale, a fait un premier mort au Bangladesh, un volontaire du Croissant-Rouge local, a annoncé à l’AFP l’organisation.

Un bateau de l’ONG aidant à l’évacuation de villageois s’est renversé sous les rafales de vent dans une rivière de la ville côtière de Kalapara.

Le volontaire « transportait un mégaphone lourd et portait des bottes et un pare-vent. Donc il n’a pas pu nager. Il a coulé à cause du poids de son équipement », a déclaré à l’AFP Nurul Islam Khan, un responsable du Croissant-Rouge au Bangladesh.

Le cyclone Amphan, le plus puissant à se former depuis deux décennies dans le golfe du Bengale, a entraîné l’évacuation de près de deux millions de personnes en Inde et au Bangladesh, qui redoutent des dégâts considérables.

Amphan (se prononce « um-pun ») devrait toucher terre vers 18 h locales au niveau de la frontière entre l’Inde et le Bangladesh, au sud de la ville de Calcutta, avec des vents pouvant aller jusqu’à 185 km/h. Les météorologues redoutent une potentielle onde de tempête (raz-de-marée) qui pourrait aller jusqu’à cinq mètres de haut.

Le Bangladesh a mis à l’abri 1,5 million de personnes habitant dans des zones côtières de basse élévation. Côté indien, plus de 300 000 personnes ont été évacuées dans l’État du Bengale-Occidental (est) et 20 000 autres dans la région voisine d’Odisha.