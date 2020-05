Quoi regarder à la télévision jeudi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 21 mai.

«90 jours pour se marier»

Revoyez la quatrième saison de «90 jours pour se marier», dans laquelle des Américains rencontrent des époux et épouses potentielles venus d’autres pays, et ont 90 jours pour décider s’ils désirent les marier avant que leurs visas n’expirent. Dans ce premier épisode, l’anxiété gagne les participants avant la grande rencontre. Jeudi, 9 h, MOI ET CIE.

«Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue»

Premier volet des aventures d’Indiana Jones (1981), sous la direction de Steven Spielberg, la production de George Lucas et avec Harrison Ford. Notre valeureux archéologue se rend en Égypte, où il doit retrouver l’arche d’alliance avant les nazis. Jeudi, 19 h, Évasion.

Canadien-Nordiques en 1985, le match décisif

L’ultime et crucial septième match du duel Canadien-Nordiques de 1985 au Forum de Montréal, troisième série de l’histoire des deux équipes en éliminatoires. Revivez la conclusion d’un affrontement marqué par les absences et les blessures (Michel Goulet, Dale Hunter, Anton Stastny, Pierre Mondou, Chris Chelios, Petr Svoboda) et les performances de Mario Gosselin, Mats Naslund, Bobby Smith, Larry Robinson et Peter Stastny, ce dernier ayant joué les héros en prolongation de cette partie ultime. Jeudi, 19 h, TVA Sports.

«Arrive en campagne»

On se rend avec l’animateur Stefano Faita à Sainte-Marthe, en Montérégie, où la famille invitée, les Brunet, passe des poulaillers aux champs et s’adonne à une grande variété de tâches agricoles. À la ferme d’Isabelle et Simon Villeneuve, nos banlieusards calculent le poids des poussins, déplacent des tas de fumier et conduisent à travers d’immenses terres. Un vrai dépaysement! Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Code C»

Les gars et les filles de «Code C» (version «en confinement» de «Code F» et «Code G»), en direct de leur salon, imaginent à quoi pourrait ressembler «COVID-19 – Le film». Qui jouerait qui? Qui seraient les héros de la pandémie? Le tout, à deux mètres de distance, bien sûr. Gageons que Mariana Mazza, Pier-Luc Funk, Catherine Éthier, Maripier Morin, Mehdi Bousaidan et les autres ne manqueront pas d’idées. Aussi, on jase de la mission la plus périlleuse de l’heure, soit faire l’épicerie, et de la soif de liberté qui nous gagne tous de plus en plus. Jeudi, 19 h 30 et 23 h 30, VRAK.

«Cher John»

Adaptation du roman du même titre de l’illustre Nicholas Sparks («Les pages de notre amour»), ce drame romantique met en vedette deux des étoiles de l’heure à Hollywood ces dernières années, Channing Tatum et Amanda Seyfried. Une jeune femme et son fiancé soldat sont séparés contre leur gré et leur amour est compromis lorsque celui-ci renouvelle son engagement militaire à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Jeudi, 20 h, TVA.

«Lumière sur... Monique Mercure»

Le documentaire «Monique Mercure : un personnage en quatre actes» expose le parcours de la grande comédienne décédée dimanche dernier. Violoncelliste de talent devenue actrice d’exception, la dame a joué au théâtre dans «Les Belles-Sœurs» et brillé au cinéma dans «Mon oncle Antoine» et «J.A. Martin photographe», film qui lui a valu le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en mai 1977. L’émission revient sur les hauts faits de son œuvre professionnelle et sur la sérénité de ses dernières années. Jeudi, 23 h, ICI Radio-Canada Télé.