Un Après OD très mouvementé

Les gars qui s’engueulent comme du poisson pourri, Trudy qui pleure sa rupture avec Math Robi, Camille en possible couple avec Olivier Primeau... Le Québec a beau tourner au ralenti depuis plusieurs semaines, la planète Occupation Double continuer de rouler à vitesse grand V.

La pandémie de COVID-19 n’a pas freiné les ardeurs des candidats d’OD Afrique du Sud. La preuve ? Jetez un œil aux deux premiers épisodes d’Après OD, qui atterrissent sur Noovo.ca aujourd’hui. Animés avec humour par Marie-Lyne Joncas, ils présentent un taux de potins/minute étourdissant.

Offert en ouverture, le souper virtuel de filles satisfera les attentes des 800 000 téléspectateurs qui suivaient religieusement la téléréalité l’automne dernier. (On écrit « souper », mais on devrait plutôt parler d’un « 5 à 7 arrosé » étant donné la présence d’alcool et l’absence de nourriture.)

Au programme des révélations les plus surprenantes, les FaceTime quotidiens entre Camille et Olivier Primeau remportent la palme, d’autant plus que l’entrepreneur et propriétaire du BeachClub de Pointe-Calumet s’était montré particulièrement critique envers elle l’an dernier. Mais bon. Après avoir connu un retour au Québec difficile, ponctué d’une « dépression nerveuse », la gestionnaire en informatique de 30 ans est allée « se ressourcer » au Saguenay, et depuis ce temps, tout semble baigner.

Revirement « à 360 degrés »

Les choses sont malheureusement moins roses du côté de Trudy. La grande gagnante du condo à Mirabel avec Math Robi éclate en sanglots en racontant leur séparation pour cause d’infidélité. Cet incident lui a fait perdre tous ses repères et toutes ses notions de mathématiques, comme en témoigne sa chronologie des événements. « Du jour au lendemain, notre relation a fait un 360 », déclare-t-elle en essuyant ses larmes.

Mais tout n’est pas perdu pour Trudy. Elle admet avoir frenché le chanteur Clément Jacques avant l’arrivée du coronavirus.

Dans toute cette affaire, mention spéciale à Rym, qui s’autocon-gratule d’avoir dévoilé les indiscrétions de Math Robi à Trudy... avant d’avouer qu’elle a gardé l’info pour elle pendant un mois. Alex-Anne (qui n’est plus avec Kiari) n’est pas impressionnée. Avec raison.

Autre couple qui n’a pas survécu très longtemps : Karl et Ophélia. Ce dernier l’a laissée par texto avec les mots suivants : « C’est trop pour moi. J’ai besoin de temps ».

Et puisqu’OD, « c’est une grosse famille incestueuse », comme dirait Marie-Lyne Joncas, la capsule d’une demi-heure recense des rapprochements entre Jennifer et Hubert d’OD Californie, et Alex-Anne et Yan d’OD Grèce.

Quant à Claudie et Mathieu, ils demeurent unis... et partagent beaucoup, beaucoup (trop ?) d’informations au 2e épisode.

Les esprits s’échauffent

Riche en rebondissements malgré l’absence du Capitaine Rebondissements, alias Jay Du Temple, le souper de filles promet d’être éclipsé par celui des gars, confie Marie-Lyne Joncas. Jointe au téléphone, l’humoriste et animatrice parle d’un épisode « fou raide » avec beaucoup de règlements de comptes et d’engueulades. « C’était comme des animaux dans une cour d’école. »

On devra patienter jusqu’à mercredi prochain pour savourer toute cette bisbille.