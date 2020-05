Un avion de l’US Air Force s’écrase, le deuxième en une semaine

Un avion de chasse de l’US Air Force s’est écrasé mardi soir sans faire de victime lors d’un vol d’essai sur une base aérienne de Floride, théâtre du deuxième incident de ce genre en moins d’une semaine.

• À lire aussi - Un chasseur F-22 américain s’écrase en Floride, le pilote indemne

Un chasseur furtif de dernière génération F-35A s’est écrasé à l’atterrissage, à l’issue d’un vol nocturne de routine , a indiqué dans un communiqué la base aérienne d’Eglin, où sont formés de nombreux pilotes américains.

Le pilote, qui a pu s’éjecter, est dans un état « stable », précise le communiqué, soulignant que l’accident n’avait fait aucune victime civile ni dommage.

Produit par Lockheed Martin, le F-35 est le plus cher des programmes d’armement de l’histoire militaire américaine, avec un coût estimé au total à près de 400 milliards de dollars pour le Pentagone, pour un objectif de près de 2500 appareils à produire dans les décennies à venir.

La variante F35-A est celle destinée à l’US Air Force. Chaque appareil coûte quelque 85 millions de dollars.

Un avion furtif de la génération précédente, un F-22, s’était déjà écrasé vendredi matin à une vingtaine de kilomètres de la base d’Eglin, au cours d’un vol d’essai.

Là aussi, le pilote s’était éjecté et avait été évacué dans un état « stable ».

Le F-22 Raptor construit par Lockheed Martin et Boeing, est considéré comme l’avion de chasse le plus perfectionné au monde, mais ses performances ont été assombries par plusieurs accidents et des problèmes techniques aux causes difficilement identifiables.

Il est entré en service en 2005, mais sa production a été stoppée en 2011, notamment en raison de son prix unitaire faramineux (près de 360 millions de dollars).

Des enquêtes ont été ouvertes pour évaluer les causes de ces deux accidents, a précisé l’US Air Force.