CHEVREFILS (née ALLARD)

Thérèse



À Montréal, le 13 mai 2020, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Thérèse Allard, épouse de M. Gilles Chevrefils.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoît (Maria) et Yvon (Danielle); ses petits-enfants Normand (Amélie), Christian (Jennifer), Carolynn (Jonathan), Stéphanie (Jean-François) ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants Mégane, Mélodie, Annabelle, Eithan; ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces et amis.Selon les volontés de la défunte, une inhumation aura lieu à une date ultérieure.