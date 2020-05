Le camionneur qui a fait des menaces de mort au premier ministre et au directeur national de la santé publique était « à bout » à cause de la pandémie et a eu le malheur de chercher des informations sur des sites complotistes, selon son avocat.

• À lire aussi: Des menaces contre Legault et Arruda

« Il a vu ce que ça a fait, il a conscience de ce que ça a causé [...] Il comprend ce qu’il a fait. S’attaquer à deux hommes d’État, ce n’est pas rien [...] Il était à bout, et il était sur le bord, d’après moi, d’un burn-out », a expliqué l'avocat de Philippe Côté, Me Olivier Morin

Photo Courtoisie

L'homme de 47 ans a finalement plaidé coupable jeudi matin au palais de justice de Joliette d’avoir proféré des menaces de mort à l’endroit du premier ministre François Legault et du Dr Horacio Arruda, directeur national à la santé publique.

Il a par ailleurs été libéré, sous conditions strictes de ne pas s’approcher à moins d’un kilomètre des deux hommes politiques, de leur entourage familial et professionnel ainsi que de ne pas se rendre là où ils pourraient se trouver.

Messages vocaux

Le 12 et le 13 mai, le camionneur a appelé au bureau du premier ministre à l’Assomption pour laisser deux courts messages vocaux à l’intention des deux hommes d’État.

Dans le second message, il fait part de son mécontentement « en criant et en sacrant de façon agressive », peut-on lire dans le résumé des faits.

« Il mentionne ensuite qu’il n’a pas d’armes à feu, mais qu’il pense qu’il va en trouver une, et qu’il sera le premier à tirer “ ...une balle entre les deux oreilles... “. Il lance plusieurs insultes à leur endroit, et les mets en garde qu’ils devront être accompagnés de bons gardes du corps », est-il écrit.

L’accusé a finalement été arrêté le 16 mai dernier sur l’autoroute 40 à la hauteur de la ville de Lanoraie.

Aucune arme

Ce qui faisait peur à la couronne et qui élevait le niveau de dangerosité de l’individu, poursuit l’avocat de la défense, c’est qu’on croyait qu’il aurait pu se procurer une arme lors de l’un de ses déplacements dans l’état du Texas, aux États-Unis.

« Tous ses déplacements ont été vérifiés puisque son camion de transport était balisé par l’entreprise [...] Il ne s’est jamais rendu dans un [magasin d’armes à feu], et le camion a été fouillé pendant trois heures aux douanes », dénote-t-il.

Or, lors de la fouille du camion, les douaniers ont remarqué des bouts de papier sur lesquels étaient inscrites différentes théories du complot concernant des politiciens canadiens et américains.

Cependant, les noms de François Legault et d’Horacio Arruda n’y figuraient pas.

« Les règles pour les camionneurs sont super strictes. Il était testé à une place, pas testé à une autre, il était mélangé. Il voulait avoir des réponses, et il a été sur des sites complotistes. Ce n’est peut-être pas les meilleurs sites pour avoir des réponses à ses questions », tempère Me Morin.

Les représentations sur sentence devraient avoir lieu le 28 août.