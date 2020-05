Avis aux donneurs de leçons

Je suis d’accord avec la réponse donnée ce matin à ce désillusionné qui ne se reconnaît plus dans le Québec d’aujourd’hui. Il blâmait ceux et celles qui s’opposent au passage d’un oléoduc chez nous. Je pense comme lui et comme vous quand vous dites que l’oléoduc est moins dangereux que le transport en train. J’ajouterais aussi, moins polluant.

Mais j’inciterais les fouineux à chercher qui a parti ce mouvement contre les oléoducs. Est-ce que ce ne serait pas les compagnies à qui ce serait nuisible financièrement et qui n’ont au fond aucun désir de protéger l’environnement ?

Claudette L

Selon ce qu’on nous dit dans les médias, ce serait prioritairement le fait des groupes de pression. Et j’ajouterais, des groupes de pression qui ne voient que le pire dans l’oléoduc sans voir le meilleur, si on le compare au train ou au navire.