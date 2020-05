ROY HEYNE (née ADAM)

Marie-Jeanne



À Laval, le 17 mai 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Marie-Jeanne Adam, épouse de feu Alexandre Roy et feu Michel Heyne.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Diane), ses petits-enfants Martin, Stéphane (Marie-Sol) et Josée (Mathieu), ses arrière-petits-enfants Keven, Alexandra, Nicolas, Alexia et Emeric ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité de la famille au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.