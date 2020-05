COVID-19: plus de 81 000 cas confirmés au pays

MONTRÉAL – Le Canada compte désormais 81 277 infections attribuables à la maladie à coronavirus, dont 6145 pertes de vie.

C’est le Québec qui comptabilise toujours le plus de cas confirmés, soit 45 495, incluant 3800 décès. Il s’agit de 720 cas de plus et 82 morts supplémentaires en 24 heures. Jusqu’ici, 13 327 ont guéri de la COVID-19 dans la Belle Province.

L’Ontario affiche pour sa part 24 187 tests positifs à la COVID-19, soit 413 de plus que mercredi. La province la plus populeuse au pays a perdu 1993 de ces concitoyens en raison de la crise sanitaire.

La Nouvelle-Écosse a ajouté un cas confirmé, jeudi, pour un total de 1046 infections, ainsi qu’un décès supplémentaire, portant son bilan à 58 morts.

Le Nouveau-Brunswick, qui avait dit la semaine dernière que ses 120 citoyens infectés étaient tous guéris a annoncé jeudi une nouvelle contamination. Cela faisait 14 jours qu’aucun nouveau cas n’avait été déclaré.

La situation au Canada

Québec: 45 495 cas (3800 décès)

Ontario: 24 187 cas (1993 décès)

Alberta: 6735 cas (128 décès)

Colombie-Britannique: 2467 cas (149 décès)

Nouvelle-Écosse: 1046 cas (58 décès)

Saskatchewan: 620 cas (7 décès)

Manitoba: 290 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 121 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Yukon: 11 cas

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total des cas confirmés au pays: 81 277

Total des décès au pays: 6145