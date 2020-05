Donald Trump veut dénoncer le traité «Ciel ouvert»

Donald Trump a décidé de dénoncer un nouveau traité de limitation des armements, le traité « Ciel ouvert » (Open Skies en anglais), a rapporté jeudi le New York Times en citant de hauts responsables gouvernementaux non identifiés.

Le quotidien précise que le président américain informera vendredi la Russie que les États-Unis ont décidé de se retirer de ce traité entré en vigueur en 2002 qui permet aux 34 pays signataires des accords de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de survoler leurs territoires respectifs pour vérifier leurs mouvements militaires et les mesures de limitation des armements des uns et des autres.

Les États-Unis ont accusé à plusieurs reprises la Russie de violer ce traité. Le ministre américain de la Défense Mark Esper avait ainsi noté début mars lors d’une audition au Congrès que « ça fait des années qu’ils trichent ».

« Ce traité, tel qu’il est, m’inquiète beaucoup », avait-il ajouté, soulignant que le budget 2021 du Pentagone ne prévoit pas de fonds pour moderniser l’appareil américain spécifiquement certifié pour ce traité, le Boeing OC-135 B Open Skies.

« Tant que nous n’aurons pas pris de décision sur la voie à suivre, je ne suis pas prêt à moderniser l’appareil », avait-il ajouté, ouvrant la voie à une dénonciation de ce traité par les États-Unis.

Les responsables américains cités par le New York Times ont noté que M. Trump s’était montré irrité lorsqu’un appareil russe avait survolé son terrain de golf de Bedminster, dans le New Jersey, en 2017.

Les États-Unis avaient accusé la Russie de violer le traité INF sur les missiles terrestres de moyennes portée avant de le dénoncer en 2019.

L’administration du président Donald Trump n’a pour le moment pris aucun engagement de renouveler le traité russo-américain New Start conclu en 2010, qui vient à expiration début 2021 et qui est considéré comme le dernier accord nucléaire encore en vigueur, contenant les arsenaux des deux pays en dessous de leurs sommets de la Guerre froide.