CHARTIER PETIT, Rita



À Blainville, le 17 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rita Petit, épouse de feu de Jean-Paul Chartier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves et Pierrette (Jacques), ses petits-enfants Marie-Pier (Ivan) et Joël, ses arrière-petits-enfants Alex et Maxime, sa soeur Lise (Aldéo), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 mai de 14h à 17h au:FABREVILLE(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.