[EN DIRECT 21 MAI] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 6h55

PLANÉTAIRE

Cas : 5 014 143

Morts : 328 462

CANADA

Total : 80 142, 44 775 au Québec

Décès : 6031, 3718 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU 21 MAI

6h45 | Au Pakistan, le coronavirus pousse les danseuses transgenres vers la misère.

AFP

6h40 | COVID-19: les JO de Tokyo seront annulés s’ils ne se déroulent pas en 2021, admet Bach.

AFP

5h44 | Le Québec en déconfinement: les restos devront être créatifs.

Même s’ils ne savent pas encore quand ils pourront rouvrir, plusieurs restaurateurs font déjà preuve de créativité pour assurer un service en toute sécurité.

« Il va falloir que le sanitaire devienne sexy », lance Jean-Thomas Henderson, professeur de gestion à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

5h33 | La santé financière, la priorité urgente après la crise sanitaire.

Maintenir leur santé financière pendant, mais surtout après la crise causée par la pandémie est le grand défi que devront relever les Québécois au cours des prochains mois.

5h29 | Russie: l'armée déployée dans une immense mine d'or, foyer de COVID-19.

L'armée russe a été déployée en Sibérie pour contenir la propagation d'un foyer de nouveau coronavirus dans la plus grande mine d'or du pays, où au moins 400 employés ont été contaminés selon des tests préliminaires.

5h17 | Cloué au lit par la COVID à seulement 25 ans.

Être jeune et en santé n’est pas une protection absolue contre la COVID-19, ce dont un homme de 25 ans de Québec peut maintenant témoigner.

5h12 | Les spécialistes en soins sont soulagés.

Peu après l’annonce de leur réouverture prochaine, les salons de coiffure croulaient déjà sous les demandes de rendez-vous par des clients impatients de se refaire une beauté capillaire.

4h47 | En Australie, la réouverture des frontières intérieures fait débat.

AFP

4h38 | Le monde veut éviter une guerre du vaccin, Trump joue solo.

AFP

4h35 | En Espagne, l'un des seuls aéroports à profiter du coronavirus.

AFP

4h44 | Lufthansa en passe d'être sauvée par l'État allemand.

La compagnie aérienne Lufthansa a confirmé jeudi être proche d'un sauvetage par le gouvernement allemand grâce à un plan de 9 milliards d'euros, qui ferait prendre à l'État fédéral une participation importante dans un groupe menacé par l'effondrement du trafic.

AFP

2h17 | Easyjet prévoit une reprise de certains vols à partir du 15 juin.

La compagnie britannique Easyjet a annoncé jeudi qu'elle comptait reprendre certains vols à partir du 15 juin, «essentiellement des vols intérieurs au Royaume-Uni et en France», avec des mesures sanitaires à bord.

AFP

2h06 | Le salut par les anticorps monoclonaux?

La course au vaccin anti-COVID-19 mobilise de grandes firmes pharmaceutiques et accapare l'attention médiatique. Une compétition plus discrète se joue entre laboratoires pour trouver rapidement des anticorps monoclonaux capables de neutraliser le nouveau coronavirus.

1h41 | Plus de 1000 morts du coronavirus au Pakistan.

Le Pakistan a franchi mercredi la barre des 1000 morts du nouveau coronavirus, selon des chiffres officiels rendus publics jeudi, la létalité de la maladie restant faible dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants.

0h58 | À Washington, un confinement pas toujours respecté.

0h57 | Les succès de l’Uruguay et du Costa Rica dans la lutte anti-coronavirus.