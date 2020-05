Épisode test pour Les Grandes Crues

Le projet de série télé de Marie-Lyne Joncas et d’Ève Côté franchira une nouvelle étape jeudi prochain, alors qu’elles présenteront Qui a tué les Grandes Crues ? au festival virtuel HAHAHA de Juste pour rire.

Selon la page Facebook du duo, il s’agit d’un « genre de série web » qui mélange « jokes de nounes et intrigues policières ». Le tout, condensé dans un épisode de 40 minutes. Les humoristes indiquent au Journal qu’il s’agit d’une belle occasion de tâter le terrain en vue d’un saut au petit écran.

Marie-Lyne Joncas et Ève Côté rêvent d’avoir leur propre série de fiction depuis plusieurs années. Une comédie dans laquelle elles pourraient transposer l’univers des Grandes Crues, le duo comique qu’elles forment depuis leur sortie de l’École nationale de l’humour, en 2014. « Depuis le début, on veut faire un sitcom, indique Ève Côté. C’est vraiment un exercice pour voir qu’est-ce que ça peut donner, une fiction autour des Grandes Crues. »

En entrevue, Marie-Lyne Joncas partage l’argument béton qu’elle a trouvé pour convaincre un diffuseur de retenir leur projet : « Y’a rien qui peut être pire que Bienvenue aux dames avec Peter MacLeod ! »

L’humoriste se permet d’égratigner la défunte sitcom de V puisqu’elle connaît bien son acteur principal. Chaque semaine, elle participe – avec Ève Côté – au Clan MacLeod, l’émission de radio du stand-up comique à CKOI. « J’écoutais Bienvenue aux dames quand j’étais plus jeune, explique Joncas. J’étais accro ben raide. Mais quand j’y repense aujourd’hui... Peter, ce n’est pas un acteur. Pantoute ! Quand il doit faire des pubs radio, c’est drôle ! Il n’est tellement pas naturel ! »

Sprint de deux semaines

Qui a tué les Grandes Crues ? sera tourné aujourd’hui. L’épisode a été écrit en grande partie par Antoine Desjardins, l’auteur du tandem. « C’est Les Grandes Crues en confinement, précise Ève Côté. Les discussions sur Skype, les partys Zoom... »

La paire sera épaulée par trois comédiens. Le projet a été mis sur pied en deux semaines. « On savait qu’il y aurait beaucoup de shows au festival, souligne Marie-Lyne Joncas. On voulait proposer quelque chose de différent. »

Fin de tournée reportée

Après quatre ans, Les Grandes Crues devaient boucler leur tournée Su’l gros vin cet été à Magog. La pandémie de COVID-19 a toutefois contraint Marie-Lyne Joncas et Ève Côté à reporter toutes leurs représentations. Résultat : elles continueront de sillonner les routes du Québec jusqu’en juin 2021, au minimum.

« Au début, on était comme : “Hey cool ! Une fin de semaine de congé.” Mais maintenant, plus le temps passe, plus on est comme : “Mon dieu, quand est-ce qu’on va faire un autre show ?” On s’ennuie du monde », lance Ève Côté.

« J’imagine qu’à un moment donné, on va devoir l’affronter, ce virus. ON va devoir vivre avec », déclare Marie-Lyne Joncas.

Les affaires des Grandes Crues allaient plutôt bien quand tout a éclaté au début du mois de mars. En février, elles ont franchi le cap des 100 000 billets vendus.

► Qui a tué Les Grandes Crues ? sera offert au FSTVL HAHAHA jeudi soir à 21 h. Infos : hahaha.com