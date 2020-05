Il change de carrière pour lancer son propre jeu vidéo

Changer de carrière, ce n'est pas toujours simple. C'est ce qu'a appris Jonathan Chouinard, un montréalais qui a décidé de laisser sa carrière en informatique derrière lui afin de poursuivre son rêve de lancer son propre jeu vidéo, Crew 167: The Grand Block Odyssey.

À Montréal, les studios indépendants de jeux vidéo sont nombreux en raison de la présence de grands joueurs tels qu’Ubisoft et Square Enix. Plusieurs font carrière chez les grands durant quelques années avant de se lancer eux-mêmes dans l’entrepreneuriat du gaming. Mais, Jonathan Chouinard a un parcours atypique : il a décidé de lancer son propre studio, Oddbreeze et un jeu vidéo, même s’il n’avait pas d’expérience professionnelle dans ce milieu. Un défi de taille, qui a enfin vu le jour en avril 2020.

« Lorsque j’ai quitté mon emploi et décidé de réorganiser ma carrière, j’ai commencé avec mon propre projet de jeu vidéo. L’idée était d’aiguiser mes aptitudes et vraiment apprendre de façon intensive le développement en jeu vidéo, et par le fait même la création d’Odbreeze », déclare Chouinard.

S’inspirer d’une période difficile

Crew 167: The Grand Block Odyssey est un jeu de puzzle, d’exploration et de combats avec des ennemis. Le personnage se retrouve seul au milieu d’un voyage interstellaire vers une destination qui pourrait être le secours de sa planète, Source, qui souffre sévèrement de changement climatique.

Mais, ce n’est pas tout. Le personnage principal du jeu est complètement isolé, et l’implant dans sa tête commencera éventuellement à montrer des signes de défaillance, et sa santé mentale sera touchée.

Chouinard s’est inspirée de sa propre vie pour explorer ces thèmes plus sombres. « Avant de me lancer dans le développement de jeu vidéo, je travaillais dans une autre industrie que le jeu vidéo. Avant de vraiment trouver ma voie, je me suis moi-même questionné à longue haleine sur ma raison, sur ce que j’aimais faire. Un des éléments déclencheurs d’un changement vers le développement de jeu a été une dépression qui m’a forcé à quitter mon ancien travail », explique-t-il.

« C’est un peu ainsi qu’a évolué l’histoire de Crew 167 pour unir les deux situations et vraiment questionner comment une personne qui voyage dans l’espace devrait combattre la santé mentale et combattre l’isolement question de partager un peu sur le sujet qui peut être parfois difficile à discuter », ajoute-t-il.

Un projet ambitieux

N’étant pas issu de l’industrie du jeu vidéo, Jonathan Chouinard avait peut-être une naïveté concernant l’ambition de son projet. Faire un jeu de A à Z, seul, c’est tout un défi. L’objectif était d’avoir un premier jeu en 12 mois, mais le projet a demandé plutôt 3 ans et demi de travail. Il a finalement vu le jour sur la plateforme Steam le 8 avril 2020.

Heureusement, des collaborateurs sont embarqués dans le projet pour composer la bande sonore, la modélisation, les voix. Mais à travers la conception d’un jeu, il faut assurer son succès.

« Pour assurer le lancement après le premier titre, en tant que développeur indépendant, c’est de vraiment voir la possibilité de revenu à long terme. C’est une minorité de gens qui réussisse à avoir un lancement qui finance immédiatement le projet #2. Il faut continuer de parler et de partager son jeu. Il faut écouter ses acheteurs, ajouter des fonctionnalités et apporter le jeu sur de nouvelles plateformes, chaque étape contribue à faire connaître de plus en plus son projet. Le lancement du jeu, ce n’est que le début! » déclare-t-il.

Le jeu Crew 167: The Grand Block Odyssey est disponible sur la plateforme Steam sur Windows.

Une performance artistique d'Hugo Nadeau en direct de Twitch

Dans le cadre du Festival d’arts vivants OFFTA, l’artiste québécois Hugo Nadeau présentera le 22 mai une performance artistique numérique en direct de la populaire plateforme Twitch.

L’art et le jeu se rencontreront avec l’œuvre « Nous campions loin des endroits où la mort nous attendait », présentée par Hugo Nadeau en direct du site Twitch, une plateforme de diffusion en direct. Le public sera guidé par Nadeau à travers sept scénarios interactifs à l’intérieur d’un jeu vidéo programmé par l’artiste lui-même.

« On peut s’attendre à une série de scénarios nocturnes (chacun avec un personnage principal différent) qui serviront d’introduction à l’univers du jeu vidéo que j’ai créé. On aura donc le temps de voir uniquement une petite portion de ce que le jeu propose », explique Nadeau.

Pour participer à la diffusion d’Hugo Nadeau, obtenez vos billets gratuitement sur offta.com/billetterie.