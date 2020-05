Intimidée, une mairesse démissionne

Apeurée après avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux, la mairesse par intérim de Saint-Jean-sur-Richelieu a préféré démissionner mardi, une dizaine de jours seulement après sa nomination.

« Ça m’empêchait de dormir la nuit. J’ai peur pour ma sécurité. Je regarde partout quand je sors de ma maison ou de mon auto », a confié avec émotion Claire Charbonneau.

« J’ai eu des menaces qui portent atteinte à ma sécurité physique et psychologique. On m’a dénigrée par rapport à mon apparence, ma coiffure et mon maquillage. On a dit que je n’ai pas de cerveau. On m’a attaquée sur le fait que je n’ai pas de diplôme, que je suis “juste une commis-comptable” », a raconté celle qui a maintenant retrouvé son poste de conseillère municipale.

Des commentaires « odieux »

Sa collègue Patricia Poissant a été témoin des commentaires « odieux » de la part de citoyens envers Mme Charbonneau. « Ce n’est pas la première fois qu’elle subissait ça. D’ailleurs, nous sommes plusieurs conseillers à avoir enduré ce genre d’intimidation. »

Jusqu’en août, c’est le conseiller Yvan Berthelot qui occupera le rôle de maire par intérim.

Sa nomination a été adoptée après un vote de 9 contre 3.

« Je suis ouvert aux citoyens qui critiquent les décisions prises. C’est démocratique. Mais la haine et l’intimidation n’ont pas leur place », a exprimé celui qui est « prêt » à subir des menaces.

Le maire suspendu

Rappelons que le maire Alain Laplante est suspendu de ses fonctions depuis le 6 mai, et ce, pour une période de 95 jours, à la suite d’une enquête en éthique et en déontologie menée par la Commission municipale du Québec.

Par ailleurs, la CNESST a dernièrement retenu trois plaintes pour harcèlement psychologique déposées par des cadres municipaux contre M. Laplante.

Climat difficile

Le climat est tendu à l’hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le conseil est actuellement formé par trois élus de l’Équipe Alain Laplante, sept de l’Équipe pour Saint-Jean ainsi que deux indépendants.

Trois conseillers de l’Équipe pour Saint-Jean avec qui Le Journal s'est entretenu estiment que l’ambiance s’est détériorée après les élections municipales, en 2017. Maryline Charbonneau, conseillère dans l’Équipe Alain Laplante, soutient pour sa part que les disputes existent depuis longtemps dans la municipalité.

« C’est le jour et la nuit entre mon premier et mon deuxième mandat. Avant novembre 2017, le climat était harmonieux. J’ai eu l’occasion de travailler sur de beaux projets avec des conseillers de l’autre équipe politique. Chose qu’on a moins vue après les dernières élections », a souligné Patricia Poissant.

En plus des chicanes politiques, des citoyens se présentent à la période de questions des séances du conseil ou utilisent les réseaux sociaux pour attaquer personnellement des élus, déplore-t-elle.