Je reste chez nous

Coup de cœur :

Livre : Les brutes et la punaise

Photo courtoisie

L’auteure et professeure de communication de l’Université Laval Dominique Payette proposait en avril 2019 un essai intitulé «Les brutes et la punaise : Les radios-poubelles, la liberté d’expression et le commerce des injures» à travers lequel l’essayiste décortique les radios d’opinion de Québec. Bien davantage qu’un simple phénomène marginal ou comique, ces radios ont un impact déterminant et significatif sur le paysage politique québécois, selon l’auteure. Le livre a remporté le 7 mai dernier le Prix des libraires du Québec dans la catégorie Essai québécois.

Disponible depuis le 4 avril 2019

Je reste :

Web

Les moments FTA

Photo courtoisie

Alors que le Festival TransAmériques (FTA) a été forcé d’annuler son édition de cette année, devant se tenir du 20 mai au 3 juin, quelques artistes qui devaient y proposer un tout nouveau spectacle de danse ou de théâtre présentent à travers une série de capsules les conséquences qu’a eu la crise actuelle sur leur parcours et leur création. Les artistes invités sont Louise Lecavalier, Daina Ashbee, Christian Lapointe, Nadia Ross, Mélanie Demers et Marie Brassard.

Disponible depuis le 21 mai sur ici.artv.ca/fta et présenté sur les ondes d’ICI ARTV

Album

Carte mère - Catherine Major

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Catherine Major propose avec «Carte mère» son cinquième album en carrière. Elle y dévoile un opus de dix chansons à travers lequel elle explore des sonorités parfois bien électro nourries de clavier et d’arrangements orchestraux, le tout contribuant à donner un résultat original et convaincant.

Disponible depuis le 15 mai

Documentaire

L’Encerclement – La démocratie dans les rets du néolibéralisme

Photo courtoisie

La plateforme de cinéma documentaire Tënk propose depuis vendredi dernier le documentaire « L’Encerclement – La démocratie dans les rets du néolibéralisme», réalisé par Richard Brouillette en 2008. Le film dresse le portrait de l’idéologie néolibérale à travers les réflexions et analyses de plusieurs intellectuels de renom.

Disponible depuis le 15 mai sur tenk.ca