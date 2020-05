La police de Manawan arrête un trafiquant de drogues

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS | Les policiers autochtones de la Sécurité publique de Manawan ont saisi une grande quantité de drogues et procédé à l’arrestation d’un suspect lors d’une perquisition dans une résidence privée de Saint-Michel-des-Saints, mercredi, dans Lanaudière.

L’homme de 49 ans est suspecté par les policiers de vendre des stupéfiants aux membres de la communauté atikamekw. Il a été relâché avec promesse de comparaître et de respecter une interdiction de circuler sur le chemin 650, qui relie Saint-Michel-des-Saints à Manawan.

Les autorités ont saisi 114,6 grammes de hashish, 19,6 grammes de cannabis, 9,7 grammes de cocaïne, 11 pilules de méthamphétamine, six comprimés de Viagra et 29 comprimés de Cialis. De plus, un montant de 1455 $ a été trouvé. On estime la valeur totale de la prise à 8320 $.

Cette intervention fait écho à la première phase de perquisitions de la part de la police de Manawan, à la fin avril, alors que trois individus de la communauté avaient été mis aux arrêts et que 20 000 $ en drogues, en armes et en argent avaient été trouvés. On soupçonne que l’homme de 49 ans pourrait s’agir du fournisseur dans cette affaire.