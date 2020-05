Le Doc Mailloux propose de payer les jeunes pour aller à l'école

Le controversé psychiatre Pierre Mailloux suggère un retour en classe sur une base volontaire partout au Québec dès le 1er juin, en plus de proposer, comme mesure incitative, de verser un salaire aux jeunes à partir du troisième secondaire

«Il y aura plus de torts et de morts chez les adolescents à cause du confinement que de la COVID-19. Je considère que les jeunes qui vont à l'école travaillent», a-t-il déclaré, jeudi, en entrevue avec Richard Martineau sur QUB radio.

