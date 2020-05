Le PQ demande une aide d’urgence pour les restaurateurs

Le Parti québécois demande au gouvernement de verser une aide d’urgence directe aux restaurateurs avant que plusieurs d’entre eux ne soient obligés de fermer leurs portes en raison des pertes de revenus occasionnées par la crise de la COVID-19.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: 75 millions de dollars pour aider les autochtones

Cette aide financière serait modulée pour chaque entrepreneur en fonction de la différence par rapport à ses revenus de l’an dernier, à la même période, propose le parti d’opposition.

En plus d’attirer des touristes en région, les restaurateurs sont essentiels à la chaîne agroalimentaire et emploient des milliers de travailleurs partout au Québec, fait-on valoir.

«Les restaurateurs portent notre identité, car ils savent comment mettre en valeur les produits de chez nous. On les trouve partout, et ils font notre renommée autant que notre fierté. Nous avons absolument besoin que le plus grand nombre possible puisse survivre à la crise actuelle», insiste le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, dans un communiqué diffusé jeudi.

Selon l’Association Restauration Québec, près de 30% des restaurateurs se disent «extrêmement» inquiets quant à leur capacité de payer leurs dépenses courantes dans les prochaines semaines si les salles à manger n’ouvrent pas rapidement, rapportait Le Journal de Québec le 14 mai.

À VOIR AUSSI