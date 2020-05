Les membres du Réseau FADOQ se sentent délaissés

MONTRÉAL – Les ainés membres du Réseau FADOQ conviennent que leurs soins à domicile ainsi que leurs suivis médicaux ont beaucoup souffert depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

Selon un sondage effectué auprès de 3004 membres du Réseau, 72 % des ainés disent avoir remarqué une réduction de leur offre de services. À ce constat inquiétant, s’ajoutent les 30 % de répondants souffrant de maladies chroniques comme l’asthme, le diabète ou une maladie cardiaque qui mentionnent l’annulation de leurs rendez-vous en raison de la crise sanitaire.

«Le maintien du continuum des services et soins à domicile est essentiel pour les aînés, d'autant plus que 23 % des répondants ayant subi une réduction de leur offre de services estiment que leur état de santé s'est détérioré. Il faut que ces soins et services reprennent le plus vite possible», a indiqué la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, par voie de communiqué, jeudi.

Représentant les intérêts des personnes de 50 ans et plus, le Réseau FADOQ, anciennement la Fédération de l’Âge d’Or du Québec, compte 535 000 membres, ce qui en fait l’organisme du genre le plus important au Canada.