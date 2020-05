Les succès de l’Uruguay et du Costa Rica dans la lutte anti-coronavirus

Dans une Amérique latine devenue le nouveau foyer de la pandémie de Covid-19, l’Uruguay et le Costa Rica se distinguent par leur succès dans la lutte contre la maladie: les courbes de contagion se tassent, la létalité est faible et le nombre de nouveaux cas limité.

Avec 746 cas enregistrés, 20 morts et 588 patients guéris, selon les chiffres de mercredi, l’Uruguay --petit pays de 3,4 millions d’habitants qui n’a jamais officiellement décrété de confinement total-- semble une exception en Amérique latine où les contaminations s’emballent, en particulier au Brésil, Pérou, Mexique et Chili.

Seules 138 personnes étaient malades mercredi, un chiffre en baisse depuis fin avril, et le taux d’infection se situait ces derniers jours à 0,74, bien loin du taux d’infection de 2,5 constaté au début de l’épidémie en Chine fin 2019.

En Uruguay, le taux n’a jamais atteint un tel niveau et les experts scientifiques évoquent désormais une épidémie «contenue».

Ces chiffres reflètent-il la réalité?

«Vous pourriez me dire qu’il y a une sous-déclaration des cas mais il y a toujours plus de tests. Et pour ceux qui ne croient pas aux tests, comment expliquer que des lits en soins intensifs soient toujours disponibles? Pourquoi le système de santé n’est-il pas surchargé?», souligne l’épidémiologiste Julio Vignolo, membre du comité d’experts qui conseille les autorités.

Selon le scientifique, même s’il ne «faut pas tomber dans le triomphalisme»et qu’il faut «rester prudents», l’épidémie «est pour l’heure sous contrôle» en Uruguay, avec une faible létalité (2,7%), une diminution régulière des cas actifs et des nouvelles contaminations.

Les raisons d’un tel succès? M. Vignolo souligne d’abord la rapidité de réaction des autorités. Après l’apparition de premiers cas le 13 mars, le gouvernement a très vite déclaré l’urgence sanitaire, suspendu les cours et fermé les frontières. Un appel volontaire au confinement a été largement suivi par la population.

Les caractéristiques démographiques du pays, avec une faible densité de population et l’absence de grands centres urbains, à l’exception de Montevideo, sont également un élément favorable.

Technologies de pointe

Au Costa Rica, c’est la reprise depuis mardi du championnat de foot à huis clos, le premier à reprendre en Amérique latine, qui signe les bons résultats du pays face à l’épidémie.

Depuis l’apparition de la maladie le 7 mars, le pays d’Amérique centrale de 5 millions d’habitants a enregistré 897 cas de Covid-19, dont 315 toujours actifs. Le nombre de décès plafonne pour l’heure à dix.

Le pays peut aussi s’enorgueillir d’avoir un des plus faibles taux de létalité (1,1%) d’Amérique latine. Comme en Uruguay, un système de santé solide et un niveau d’éducation élevé ont facilité la lutte contre l’épidémie.

«La réponse a été intersectorielle, impliquant tous les secteurs du gouvernement», souligne Maria Dolores Pérez-Rosales, représentante de l’Organisation panaméricaine de la santé dans le pays.

«Le système de surveillance de la santé a agi rapidement et c’est un système de surveillance solide, comme le système de santé», ajoute-t-elle, relevant également «la réponse positive des citoyens» aux restrictions mises en place par le gouvernement.

Si le pays n’a pas non plus décrété de confinement total, il a rapidement fermé ses frontières, interdit l’entrée d’étrangers --malgré le poids du tourisme dans son économie--, suspendu les cours et les rassemblements festifs. Les lieux publics ont été fermés et la circulation des véhicules limitée le soir.

Le pays, devenu depuis les années 1990 un centre de développement de technologies de pointe, a aussi pu compter sur ses laboratoires, centres de recherche et entreprises de biomédecine qui se sont rapidement mobilisés pour lutter contre le nouveau coronavirus, avec l’idée de réduire la dépendance vis-à-vis des produits importés.

«Avec l’arrivée du Covid-19, nous avons commencé à travailler pour rassembler les différents secteurs --universitaire, privé national et transnational, et société civile-- afin d’atteindre l’autosuffisance en équipements médicaux», a expliqué à l’AFP Luis Adrian Salazar, ministre des Sciences et Technologies.