Manifestation de professionnels de la santé devant l’Hôpital Fleury

MONTRÉAL – Des professionnels de la santé qui travaillent au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal manifesteront, jeudi midi, devant l’Hôpital Fleury, dans Ahuntsic-Cartierville.

Membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), ces travailleurs se mobilisent dans le cadre de la campagne «Un traitement juste et équitable».

Cette démarche vise à faire reconnaître le caractère essentiel du travail des professionnels et des techniciens de l’APTS en cette période de crise sanitaire, et à faire respecter leur droit à prendre de véritables vacances cet été.

L’APTS a indiqué, par voie de communiqué, que la manifestation se fera en respect des consignes de distanciation sociale et des autres recommandations de la Santé publique.