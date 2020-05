Merci de me rassurer

Ce matin en lisant mon Journal, mon œil fut attiré par le titre « Quel gros problème que la jalousie ! ». Quand, comme moi, on a été victime d’une femme jalouse, on a envie de savoir de quoi il en retourne. Quelle ne fut pas ma surprise de vite constater qu’il s’agissait de la lettre que je vous avais écrite il y a quelques mois et que je n’espérais plus voir publiée. À l’époque, le seul fait de vous avoir écrit m’avait aidé à avancer un peu plus vers la guérison.

Au moment de l’écrire, j’étais encore dans la tourmente. Pendant les quatre années qu’avait duré notre relation, j’avais vraiment tout fait pour que ma blonde me fasse confiance. Alors même si je l’aimais encore, j’ai choisi de la quitter pour arrêter de souffrir.

Ce matin, votre réponse m’a donné le dernier coup de pouce qui me manquait pour enfin accepter le fait que le problème ne venait pas de moi mais bien d’elle. Je ne prétends pas être un homme parfait. J’essaie juste d’être une meilleure personne à chaque jour que le Bon Dieu me donne, même si j’avoue que travailler à être meilleur quand votre amoureuse vous a fait perdre votre estime de vous-même, ce n’est pas une chose facile.

Car on se rappelle toujours ce dont l’autre nous a accusés et on continue de chercher ce qu’on a pu faire de mal sans jamais le trouver.

Stéphane

Vous me donnez l’occasion de signaler à tout le monde qu’il est rarissime que je publie une lettre rapidement après sa réception. Il faut être patient, car ça prend en général de quatre à six semaines avant que ce ne soit possible. En ce qui a trait à la perte d’estime de soi conséquente à la vie avec une personne jalouse, elle ne peut être passée sous silence, tant elle est importante.

L’habileté que peut déployer un être jaloux pour culpabiliser l’autre est sans fin, pour peu que l’accusé se mette à douter. Bon cheminement vers la paix intérieure.