Pourquoi les salons de coiffure doivent-ils encore attendre à Montréal?

Le ministre Jean Boulet a élaboré sur sa décision de ne pas encore permettre l’ouverture des salons de coiffure dans la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et à Joliette.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Les spécialistes en soins sont soulagés

«À Montréal, on veut faire les choses de manière graduelle et ordonnée, a expliqué le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en entrevue au Québec Matin. On doit tenir compte de la capacité de chaque organisation à respecter les normes sanitaires.»

Ainsi, les dentistes, les massothérapeutes, les optométristes et bien d’autres pourront recommencer à pratiquer dès le 1er juin, mais les salons de coiffure et d’esthétique de la CMM et de Joliette devront attendre une date qui n’a pas encore été annoncée.

Le ministre a néanmoins reconnu l’apport important des coiffeurs et des coiffeuses de la province. « J’ai réalisé à quel point c’est important dans le bien-être collectif chez nous, tant au plan mental et physique. C’est même une question de qualité de vie», a-t-il admis.

Par ailleurs, M. Boulet a dit étudier la question de la réouverture des gymnases et des centres d’entraînement. Il a promis un guide de normes sanitaires, qui permettra de clarifier les directives particulières à respecter dans cet environnement, notamment en lien à l’achalandage et à la désinfection des surfaces.

Finalement, il a laissé entrevoir que les prochaines annonces de réouverture pourraient concerner les musées, les bibliothèques et les campings.