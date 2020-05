Puissant incendie dans un quartier résidentiel de Saint-Constant

SAINT-CONSTANT - Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment de maisons en rangée de la municipalité de Saint-Constant, jeudi matin. L’incident n’a fait aucun blessé et les flammes ont depuis été maitrisées par les pompiers.

La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine a reçu un appel, autour de 8h50, mentionnant la présence de flammes à l’extérieur d’un bâtiment de quatre habitations de la rue Vivaldi, dans un secteur résidentiel de la ville de Saint-Constant. Une épaisse fumée noire était aussi visible.

Devant la gravité du feu, qui a touché trois des quatre résidences et qui a gagné l’entretoit, le service incendie a dû faire appel aux casernes d’une dizaine d’autres villes. En tout, une cinquantaine de pompiers étaient sur place et la situation a été totalement sous contrôle aux alentours de 11h, a confirmé au bout du fil le directeur de la Régie intermunicipale incendie Saint-Constant et Sainte-Catherine Alexandre Tremblay.

La Régie intermunicipale de police Roussillon a confirmé que l’incident n’avait pour l’instant fait aucun blessé. Alertés par leurs détecteurs de fumée, les résidents ont été en mesure d’évacuer rapidement le bloc.

Une enquête pour comprendre la nature exacte de l’incendie a été lancée vers 10h.