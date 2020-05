Réseauter au temps du coronavirus

Le réseautage fait partie de la vie professionnelle. Voici quelques pistes pour réseauter de manière efficace en pleine période de distanciation physique.

Les experts s’entendent généralement pour dire que le réseautage serait un moyen efficace de donner un bon coup de pouce à l’évolution de sa carrière. Mais lorsque les 5 à 7 et les lunchs d’affaires sont interdits, il ne reste que les réseaux sociaux.

LinkedIn, Twitter et Instagram, que l’on voit comme de véritables instruments de bouche-à-oreille virtuel, comptent parmi les meilleurs sites pour le réseautage professionnel. Mais encore faut-il savoir comment les utiliser de manière stratégique.

Penser contenu et relations

Le réseautage, c’est aussi de l’exposition. Un profil bien réfléchi, aéré et qui va droit au but attire l’attention. Il doit aussi être nourri ; il faut être actif, mais attention, ici c’est la qualité et non la quantité qui compte. On se contente donc de relayer des études, des informations ou de nouvelles formations directement liées à son domaine professionnel en s’assurant de demeurer pertinent.

Et puisque le réseautage consiste à établir des relations professionnelles et durables, il convient de donner signe de vie pas seulement en période de recherche d’emploi ou de quête d’informations. On l’entretient notamment en réagissant aux publications de son réseau, en invitant les gens à lire les nôtres et en répondant aux commentaires.

De plus, un mot pour un anniversaire, des souhaits pour les vacances des fêtes ou des félicitations pour l’obtention d’une promotion ou d’un nouveau poste sont toujours appréciés.

Éviter de voir trop grand

Un nombre élevé de contacts n’est toutefois pas garant de notre succès en matière de réseautage. C’est plutôt la qualité du lien qui importe, d’où l’intérêt de ne pas trop s’éparpiller et de consacrer du temps à nos relations.

Même leçon en ce qui concerne les abonnements à des groupes et à des sites. Mieux vaut mettre l’accent sur ceux qui sont directement liés à nos champs d’intérêt. Un réseau professionnel efficace peut être petit, mais il doit surtout être solide et bien tissé.

COVID-19 et la suite

La pandémie aura initié des milliers de personnes aux rencontres virtuelles, un contexte favorable pour quiconque souhaite forger de nouveaux liens professionnels. Un courriel envoyé après une réunion ou une conférence en ligne pour partager une information privilégiée sur le sujet abordé permet d’ailleurs une belle introduction et remplace bien l’échange de cartes professionnelles.

Finalement, même en cette période de confinement, il faut éviter d’inonder les réseaux. Trop, c’est comme pas assez ! Autrement, vos nouveaux contacts vous délaisseront en un clic.