Saint-Hubert: la police tente d’identifier le suspect d’un vol

LONGUEUIL – La police de Longueuil cherche à identifier le suspect d’un vol qui a été filmé par des caméras de surveillance, le 11 janvier dernier.

Le méfait a été commis vers 17h45, dans un magasin Câble&Son de l’arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil alors que la noirceur était tombée.

Muni d’un pied-de-biche, le suspect, un homme dans la quarantaine, a pénétré dans le commerce en fracassant la vitrine de la porte d’entrée avant de commettre son vol, selon les images captées par les caméras. Il a ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule Dodge Grand Caravan de couleur noire.

Dans un communiqué publié jeudi, la police a décrit l’individu comme un homme à la peau blanche et aux cheveux bruns mesurant 1 m 80 (5 pi 11 po) et pesant 110 kg (242 lb). Le suspect portait un manteau bleu foncé ample ainsi que des souliers de course gris avec un logo orange.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette affaire est invitée à communiquer avec la ligne Info-Azimut, au 450 646-8500.