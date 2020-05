Trois arrestations et une importante saisie de stupéfiants à Gatineau

Trois personnes ont été arrêtées lors d’une vague de perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants dans la région de Gatineau, mercredi.

Ces perquisitions ont été menées par l’Escouade régionale mixte Outaouais (ERM), en collaboration avec le service de police de la ville de Gatineau. Les autorités enquêtaient depuis octobre 2019, à la suite d’une information du public.

Quatre résidences et un véhicule ont été fouillés par l’Escouade, permettant la saisie de 100 000 comprimés de méthamphétamine, près de 2,5 kilos de cocaïne, près de 200 grammes de crack (cocaïne base), de matériel servant au trafic de stupéfiants ainsi que plus de 7500 $ en argent canadien, a indiqué l’ERM par voie de communiqué, jeudi.

Un homme de 31 ans ainsi que deux femmes de 28 et 40 ans ont été arrêtés. Ces dernières ont depuis été libérées sur sommation. De son côté, l’homme a été conduit dans un centre de détention pour avoir enfreint sa libération conditionnelle. Tous les trois pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de trafic de stupéfiants.