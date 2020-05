Un Village Vacances Valcartier «différent» cet été, à 30 % de ses capacités

En raison des mesures de sécurité visant à limiter la propagation de la COVID-19, le Village Vacances Valcartier (VVV) et Calypso se préparent à vivre une saison estivale à 30 % de leur capacité. L’impact de la pandémie se traduira par des pertes de « plusieurs millions de dollars ».

Jointe par Le Journal, la direction du VVV mentionne être toujours dans l’attente d’une date de Québec et de l’Ontario permettant l’ouverture de ses parcs aquatiques. Cette nouvelle devra tomber d’ici le 24 juin, sans quoi la saison pourrait être compromise.

Initialement, le VVV devait accueillir des clients le 9 juin, et Calypso, à Limoges, près d’Ottawa, le 5 juin. La direction précise qu’il faut prévoir environ trois semaines pour reprendre les activités.

Au cours des dernières semaines, les responsables ont élaboré différents scénarios pour offrir des vacances sécuritaires aux familles.

« Si on veut respecter la distanciation sociale recommandée, on va devoir limiter le nombre de gens par jour. On va devoir opérer à 30 % de ce qu’on fait habituellement. Les pertes vont être considérables », concède la directrice aux communications, Sandra Nadeau. « Cela va être un Valcartier différent. »

Selon les exigences de la santé publique, des glissades ou piscines pourraient demeurer fermées.

Le nombre de baigneurs par installation pourrait aussi être restreint. Des stations pour désinfecter les équipements seront mises en place.

Mme Nadeau mentionne que comme pour le Bora Parc, les gens devront réserver leur plage horaire pour profiter des installations extérieures cet été.

Ouverture de l’hôtel

Le 19 juin, le VVV prévoit ouvrir de nouveau son hôtel. Afin que les voyageurs se sentent en sécurité, différentes mesures seront prises.

« On ne pourra pas relouer une chambre à l’intérieur de 24 heures. On va aussi tenter de toujours laisser une chambre entre deux groupes », dit Mme Nadeau.

Pour le camping de 600 sites, l’entreprise familiale est toujours dans l’attente du feu vert du gouvernement Legault.

Habituellement, le VVV et Calypso reçoivent plus de 500 000 visiteurs par été. Environ 1200 personnes travaillent dans les deux parcs aquatiques.