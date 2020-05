MULOIN, Jacqueline



Au CHSLD L'Assomption, le 15 mai 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Jacqueline Muloin, épouse de feu André Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Luc Guilbault), Ghislain (Dany Sylvain) et Chantal (Gilles Ménard), son petit-fils Anthony, ses frères et soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles de la COVID-19, l'exposition et le service se feront à une date ultérieure.