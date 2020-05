BIENVENUE, Denise

(née Martin)



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Denise Martin Bienvenue, le 14 mai 2020, épouse de Raymond Bienvenue, fille de feu Éva Ally et de feu Wilfrid Martin, de Longueuil.Elle laisse dans le deuil son mari bien-aimé depuis 68 ans Raymond Bienvenue, ses enfants Jacques (Danièle Francoeur) et Johanne (Richard Lacoste); ses petits-fils Vincent (Geneviève Patenaude) et Mathieu Bienvenue (Stéphanie Lachance), Julien (Michou Brassard-Ouellette) et Benoit Lacoste (Catherine Dorval); ses arrière-petits-enfants Raphaël, Florence, Elliot, Charlotte, Liliane, Evelyne, Chloé; ses frères et soeurs feu Normand (feu Claudette Beaudin), Ronald (Madeleine Poirier), Céline (Jacques Carpentier), Marie-Paule, Jacqueline (Roger Marcil), Isabelle (Claude Cardinal) et Francine (Yvan Lajeunesse); sa belle-soeur Gisèle Bienvenue (Raymond Grenier) et de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille remercie le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs Source Bleue pour leur accompagnement et leur dévouement au cours des derniers mois.L'inhumation des cendres et une cérémonie à sa douce mémoire auront lieu à une date ultérieure.En guise de témoignage, des dons à la Fondation Source Bleue de Boucherville seraient appréciés.