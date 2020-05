8 recettes pour initier les enfants aux fourneaux

Pour s’occuper et occuper les enfants par la même occasion, pourquoi ne pas donner l’opportunité aux enfants de mettre la main à la pâte ? Grâce à Foodlavie, faites-les prendre part à cette activité et brisez la monotonie en cuisinant des recettes tous ensemble !

Rigatoni à la bolognaise en gâteau

Photo courtoisie, Foodlavie

La nutritionniste Dana Al-Kahwaji présente une façon différente et amusante de servir des pâtes aux enfants ! Savoureux et santé, ce plat se prépare en seulement 40 minutes.

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Mini-pizzas maison

Photo courtoisie, Foodlavie

Voici une recette de pizza maison toute simple pour laquelle la pâte n’a besoin que d’une heure pour gonfler. Amusez-vous à en faire de différentes tailles, de différentes formes et ajoutez les condiments que vous préférez !

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Riz mexicain

Photo courtoisie, Foodlavie

Ce riz mexicain végétarien est très simple et rapide à faire, c’est la parfaite option si vous avez envie d’apprendre à cuisiner aux enfants, mais que vous savez que leur attention est limitée dans le temps !

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Crème de popcorn

Photo courtoisie, Foodlavie

Une crème de popcorn, en voilà une idée qui devrait faire plaisir aux enfants pour souper ! Découvrez les multiples utilisations du popcorn en l’ajoutant dans vos bases de potage pour remplacer les pommes de terre. Voilà une façon originale et savoureuse du chef David Martel pour cuisiner avec les enfants ! Soirée ciné ensuite ?

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Cheeseburgers à l’envers

Photo courtoisie, Foodlavie

Un classique incontestable chez les enfants, le cheeseburger ! Mais dans cette recette, il est à l’envers ! Et pourquoi dit-on que le cheeseburger est à l’envers ? Parce que le fromage se trouve dans la boulette ! Vos enfants adoreront le principe !

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Poitrines de poulet marinées au yogourt

Photo courtoisie, Foodlavie

Vos enfants refusent de manger leur poulet ? Cuisinez avec eux la marinade au yogourt de l’expert foodlavie Hugo Saint-Jacques afin de remédier à la situation. Ils adoreront mettre la main à la pâte et le rendu sera délicieux !

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Bol de smoothie aux framboises

Photo courtoisie, Foodlavie

Profitez de vos matinées en famille pour prendre le temps de concocter ce délicieux et coloré bol de smoothie aux framboises, à l’avocat et à l’ananas ! La texture lisse des avocats et leur haute teneur en bon gras en font un allié idéal pour donner de la texture et du volume à votre smoothie. Amusez-vous à le rendre tout joli en y ajoutant plein de fruits sur le dessus.

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Nachos desserts

Photo courtoisie, Foodlavie

Pour finir en dessert, l’experte Marie-Ève Verdier vous propose une version sucrée de nachos qui se cuisine sur le barbecue, sur un feu de camp ou au four. Avec des petits biscuits au beurre, des guimauves et une tonne de pépites de chocolat, voilà un dessert cochon dont vos enfants raffoleront !

► Cliquez ici pour consulter la recette.