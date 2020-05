800 travailleurs recrutés en Mauricie et dans le Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES – En Mauricie et dans le Centre-du-Québec, la plateforme «Je contribue» a permis de recruter 800 travailleurs. Parmi les embauches, on compte 345 aides de service, 155 préposés à l'entretien ménager, 102 préposés aux bénéficiaires et 69 infirmières.

Jamie-Lee Buri est allée prêter main-forte. Elle est préposée aux bénéficiaires depuis plus de deux semaines. La jeune femme de 21 ans a rangé son uniforme d'agente de bord afin d'aider dans un CHSLD. Au mois d'avril, elle a été mise à pied, comme des milliers de travailleurs dans l'industrie aérienne en raison de la crise sanitaire.

«J'ai décidé de revenir chez mes parents. J'avais déjà suivi des cours comme infirmière», a dit Mme Buri.

Depuis le début du mois, elle travaille au CHSLD Roland-Leclerc à Trois-Rivières.

Elle a décidé d'offrir son temps libre pour soigner des aînés. «J'essaye de prendre du temps avec les résidents pour leur parler et qu'ils me racontent leur journée. Ce travail m'occupe et je sais que je fais la différence», a-t-elle poursuivi.

Au CHSLD Roland-Leclerc, 23 personnes ont été embauchées au cours des dernières semaines grâce au site «Je contribue».

Sur les 427 travailleurs de la santé qui ont contracté la COVID-19 en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, plus de la moitié sont rétablis et de retour au travail.

Jamie-Lee Buri compte bien retourner vivre sa passion dans les airs.

Pour l'instant, cet «ange gardien» a d'autres priorités sur terre, dont celle de s'investir dans la lutte au coronavirus.