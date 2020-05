PRUNEAU DROUIN, Margot



C'est avec regret que nous vous informons du décès de Margot Pruneau Drouin, épouse en secondes noces de Paul-Emile Drouin. Margot Pruneau Drouin décéda à l'âge de 99 ans et 11 mois, le 16 mai 2020, des suites de la COVID-19.Elle laisse dans le deuil, par alliance, ses enfants et petits-enfants, neveux et nièces.