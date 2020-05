LABRECQUE, Gaston



À Montréal, lundi 11 mai 2020 est décédé à l'âge de 88 ans Gaston Labrecque. Il va rejoindre sa tendre épouse, Sylvia Laplante, avec laquelle il a partagé 59 ans de sa vie.Il laisse dans le deuil ses fils Serge (Carole) et Alain (Jocelyne), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs.Étant donné les circonstances actuelles, ses funérailles seront célébrées dans l'intimité.