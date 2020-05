Annulation de vols: Air Canada a assoupli sa politique

Face au tollé suscité, le transporteur Air Canada a assoupli vendredi sa politique de réservation et d'annulation de vols, permettant ainsi aux gens d’avoir plus de flexibilité et de choix.

Deux solutions sont ainsi proposées.

«À compter du 1er juin nous offrons [aux clients] le choix entre un bon de voyage sans date d'expiration et entièrement transférable, ou la conversion de la valeur résiduelle du billet en milles Aéroplan à un taux bonifié de 65 %», a fait savoir dans un communiqué Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada.

La compagnie aérienne a précisé que les deux options sont rétroactives au 1er mars dernier.