Cinq produits québécois pour un barbecue gourmand

Le beau temps et le feu vert du gouvernement aux rassemblements extérieurs, à certaines conditions, donnent des envies de souper barbecue. Ce week-end, si vous avez l’intention d’allumer le feu de vos grills, voici cinq produits québécois à déguster pour un barbecue gourmand et réussi.

Le homard gaspésien

PHOTO COURTOISIE/homard entier de Gaspésie

La saison du homard a sonné! Au Québec, le homard gaspésien a la cote chez nos restaurateurs, mais bien sûr chez tous les consommateurs de fruits de mer. Ce crustacé à carapace rouge ne mue qu’une fois par année, ce qui fait qu’au moment de la pêche printanière, il a la carapace dure et pleine de chair blanche, ferme, tendre et savoureuse. C’est le temps idéal pour le savourer de toutes les manières possibles : en entier, en guédille, dans une salade ou même encore servi avec des pâtes.

SUGGESTION : À boire avec le vin blanc québécois L’Orpailleur Blanc (SAQ)

Disponible chez Odessa Poissonnier – Rendez-vous au https://monhomard.ca/ pour connaître la traçabilité du homard

Fromage en grains barbecue de la fromagerie Victoria

PHOTO COURTOISIE/Fromagerie Victoria

En apéro ou sur un plateau de fromages, les fromages en grains sont souvent oubliés et pourtant, il s’agit d’un des types de fromages les plus populaires grâce à la fameuse poutine. La fromagerie Victoria en a même fait sa spécialité. Parmi les divers fromages de la boutique, on peut découvrir le sac de fromage en grains barbecue. L'ajout d'épices barbecue fumées, vient relever le goût du fromage frais du jour, fait à 100% de lait d'ici. C’est réellement un délice à partager, avec des craquelins et des raisins.

SUGGESTION : À boire avec le vin rosé québécois Bù Merlot Rosé (épicerie)

Disponible aux boutiques Fromagerie Victoria et différentes succursales – Rendez-vous au https://fromagerievictoria.com

Les marinades et condiments de Grangou

PHOTO COURTOISIE/PHAFO

Place aux marinades pour donner du goût aux pièces de viande, de volaille et de poisson. L’entreprise québécoise PHAFO vient donc à la rescousse en présentant la gamme de pots GRANGOU (terme du créole qui veut dire «faim»), composés de marinades et de condiments épicés, inspirés de la cuisine haïtienne. Coup de cœur pour le produit Pikliz rosé, condiment épicé et doux, croquant et savoureux à base de légumes crus et de piments, qui se marie bien avec n’importe quel morceau de viande grillée.

Disponible sur la boutique en ligne : https://phafo.com

Les nouvelles saucisses «Ils en fument du bon»

PHOTO COURTOISIE/Ils en fument du bon

La charcuterie de luxe «Ils en fument du bon» lance cette semaine ses nouvelles saveurs de saucisses qui goûtent l’été : la Saucisse au Homard & Bisque, la Saucisse Crevettes, pétoncles et vin blanc, la Saucisse Soupe de Poisson, morceaux de morue, pétoncles, tomates et cognac, la Saucisse Magret de Canard fumé & Sirop d’érable et la Saucisse Effiloché de Canard, Poireaux & vin blanc.

SUGGESTION : À boire avec la bière blanche lstw x Brasserie Harricana

Disponible dans les six succursales partout à Montréal- visitez le https://www.ilsenfumentdubon.com

Les burgers de bœuf flexitariens du Choix du Président

PHOTO COURTOISIE/Le Choix du Président

La collection Choix du Président des épiceries Provigo propose tous les printemps des nouveautés estivales à savourer sur le barbecue. Cette saison, on a le goût d’adopter les nouveaux burgers de bœuf flexitariens, composé d’un quart de tasse de légumes pour chaque galette de bœuf. Ces burgers de bœuf maigre sont donc remplis de carottes, de maïs, de chou frisé, de petits pois et d’un mélange de fines herbes et d’épices. C’est parfait pour ceux et celles qui désirent consommer moins de viande! Bon appétit!

SUGGESTION : À boire avec l’Amermelade Spritz en prêt à boire (SAQ)

Disponible dans un Provigo près de chez vous.