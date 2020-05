Cinq vins de printemps

On est toujours confinés, mais il fait beau, enfin !

La nature s’éveille et nous donne espoir de jours meilleurs. Et il me semble que les premiers apéros au soleil n’ont jamais eu meilleur goût. Non ? Pour savourer les joies subtiles de cette magnifique saison, voici cinq de mes coups de cœur du moment.

À la vôtre, santé !

Un rosé sérieux

Au risque de me répéter : je suis une fan de rosé. Je l’aime lorsqu’il est élaboré dans les règles de l’art, par des vignerons qui le considèrent comme un vin à part entière. Un vin qui se dévoile avec subtilité et qui chuchote, plutôt que de crier.

Le Caillou, Côtes-du-Rhône 2019

Photo courtoisie

France 13 %

1,2 g/L – Bio | ★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 14408656

Certes, il est plus cher que la moyenne des rosés sur le marché, mais si on parvient à faire abstraction de sa couleur, on reconnaît illico qu’il s’agit d’un vrai vin de terroir. Beaucoup de profondeur, de relief et de plénitude ; une texture fine et une expression très achevée du terroir de Courthezon, au nord-ouest de l’appellation Châteauneuf-du-Pape.

Fino et manzanilla

Ces vins fortifiés d’Andalousie doivent leur originalité à la « flor », un voile de levures, qui leur confère un goût unique rappelant la noisette rôtie. Dépaysement garanti pour pas cher !

La Guita, Manzanilla En Rama

Photo courtoisie

Espagne 15 %

1,2 g/L | ★★★1/2 | $$$1/2

Code SAQ : 13849038

La manzanilla « en rama » est mise en bouteille avec peu ou pas de filtration ni de stabilisation à froid. Il en résulte des vins plus parfumés et onctueux que la manzanilla classique. Un vin blanc très sec, mais plus gras que la moyenne, et relevé de goûts umami. Avec des olives et des amandes, c’est le bonheur !

Un rosé de détente

Rosé de détente, de piscine ou de pique-nique. Appelez-le comme vous voulez et appréciez-le pour ce qu’il est : un vin simple, mais savoureux, qu’on avoure sans se prendre la tête.

Moulin de Gassac, Classic 2019, Pays d’Hérault

Photo courtoisie

France 12,5 %

1,2 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14396608

Celui-ci, élaboré par la famille Guibert du célèbre Mas de Daumas Gassac, est bourré de généreux goûts de petits fruits rouges, sec, mais souple, juteux et facile à boire. Surtout si vous le servez autour de 9-10 °C, avec du poulet à la portugaise.

Un rouge pour le barbecue

Pendant la saison chaude, oubliez les gros rouges chargés en alcool. Tournez-vous plutôt vers des vins de régions nordiques, comme l’Autriche, le Québec ou la péninsule du Niagara.

Trois Moineaux, Cabernet Franc 2018, Cuvée Mila, Twenty Mile Bench

Photo courtoisie

Canada 13 %

2 g/L | ★★★1/2 | $$$1/2

En importation privée via In Vino Veritas

Les Trois Moineaux font la navette entre le Québec et la péninsule du Niagara, où ils élaborent une gamme de vins de plus en plus étoffée. Leur cabernet franc est l’exemple même du vin rouge à servir frais (15 °C) et à savourer en toute occasion, depuis l’apéro jusqu’au plat principal. Les goûts typés de ce cépage sont nets et portés par des tanins fins et veloutés.

Vinho Verde

Tout au nord du Portugal, aux frontières de l’Espagne, la région bucolique du Vinho Verde est le royaume du vin blanc sec et désaltérant.

A&D Wines, Vinho Verde 2018, Arinto, Monologo P24

Photo courtoisie

Portugal 13 %

5,7 g/L – Bio | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14296666

Fraîchement arrivé en succursales, l’arinto 2019 de Dialina et Alexandre Gomes est délicieux. Leurs vignes d’arinto grimpent à flanc de collines dans le secteur de Baião, de part et d’autre du fleuve Douro, et donnent un blanc plus solide et structuré que la moyenne des vins de l’appellation. Les fleurs blanches et l’écorce de citron se mêlent à des accents salins et le vin laisse en finale une belle sensation de fraîcheur. À moins de 20 $, on ne se trompe pas.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

