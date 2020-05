Coquettes brochettes

Réunir des aliments variés qui se marient bien et peuvent même surprendre, puis les faire cuire en enfilade sur le barbecue avant de les dévorer, tel est l’art de concocter des brochettes.

En zigzag

Photos courtoisie

Avec leurs neuf courtes broches créant la forme d’un zigzag, ces quatre brochettes en acier inoxydable de BBQ Croc, qui ne risquent pas de rouler sur la grille, proposent une façon originale de faire griller et de présenter ce repas estival. De plus, au moment de servir, déloger les

ingrédients sera un jeu d’enfant.

► arescuisine.com > 19,99 $

Au panier

Photo courtoisie

Ne perdez aucun savoureux morceau de votre repas sous la grille du

barbecue, en déposant préalablement vos brochettes à l’intérieur de ces deux paniers à kebab antiadhésifs Mr. Bar-B-Q avec poignée en bambou. Viandes et légumes y sont en sécurité et se déplacent sans soucis pour

obtenir la cuisson parfaite.

► homedepot.ca > 29,98 $

Doublement solides

Photo courtoisie

Enfilés sur ces quatre brochettes en acier inoxydable Broil King, les morceaux de viande, les cubes de fromage et les légumes tiennent

fermement sur deux broches. Celles-ci sont faciles à

retourner en raison de leur poignée

surdimensionnée. Gageons que vous pourrez manger ces délicieuses brochettes en entier, sans laisser un morceau sur la grille.

► clubpiscine.ca > 21,99 $

Sur un plateau

Photo courtoisie

L’ensemble rotatif en acier inoxydable de Napoléon comprend un plateau qui surélève les brochettes, afin de favoriser la circulation de la chaleur et l’obtention d’une cuisson uniforme. Il suffit de pousser ou de tirer les poignées en bakélite, qui restent froides et hors du grill, pour faire pivoter les brochettes et badigeonner les aliments.

► renodepot.com > 99,99 $

Créations flexibles

Photo courtoisie

Ajoutez de la fantaisie sur votre barbecue et dans votre assiette en créant des brochettes variées de 76 cm de longueur, avec ces quatre broches flexibles Outset en acier inoxydable. Imaginez tous les produits que vous pourrez y aligner, pour ensuite les faire griller de tous les côtés. Vos créations feront certainement jaser.

► arescuisine.com > 22,99 $ l’ensemble