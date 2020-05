Cuisiner et livrer des repas aux plus démunis

Une jeune Montréalaise de 19 ans a décidé de se mettre aux fourneaux et aux pédales pour distribuer des repas faits avec amour aux itinérants.

« Tant qu’à ne rien faire [pendant la pandémie], je me suis dit pourquoi ne pas essayer d’aider les autres en faisant de petites actions », explique Éléonore Loiselle, instigatrice du mouvement citoyen #PourEux Montréal sur Facebook.

En suivant une initiative venue de Lyon en France, la comédienne qu’on a notamment pu voir dans L’Échappée et Cerebrum souhaite inciter les Montréalais à cuisiner pour les sans-abri de la métropole.

« En ce moment, on est tous dans le même bateau et comme tout s’arrête, on peut prendre le temps de tendre la main aux autres », soutient Mme Loiselle.

Faire la différence

Lucie Houle fait justement partie des cuisiniers bénévoles. Avec sa fille, son conjoint et sa mère, elle a commencé à préparer des paniers-repas.

Déjà sensible à la cause des personnes en situation d’itinérance, Mme Houle ne considère pas son geste héroïque et estime que tout le monde pourrait aider en confectionnant un ou plusieurs plats en plus.

« En ce moment, ça fait une différence pour eux, parce que là ce n’est pas juste quelqu’un qui leur donne de l’argent, c’est quelqu’un qui a cuisiné avec amour pour eux », raconte Mme Houle.

« Plus on est, plus on peut aider »

Chaque jour, Éléonore Loiselle reçoit de nouveaux messages de gens qui souhaitent participer.

« C’est super, parce qu’on voit que ça touche beaucoup de gens. Plus on est, plus on peut aider », se réjouit-elle.

N’importe qui peut participer en cuisinant un ou plusieurs repas pour des personnes dans le besoin. Une fois les plats préparés, il suffit de remplir un formulaire disponible sur la page Facebook PourEux Montréal.

Un des six bénévoles à vélo est par la suite envoyé pour récupérer les plats et se charge de les distribuer aux sans-abri qu’il croise dans les rues de Montréal, tout en respectant les mesures de distanciation physique.

► En seulement deux semaines, le mouvement #PourEux Montréal a déjà distribué une soixantaine de repas à des personnes en situation d’itinérance.