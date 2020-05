D’autres marchés à ciel ouvert à visiter sous le soleil

Au-delà des populaires marchés Jean-Talon, Atwater ou Maisonneuve, Montréal et ses environs regorgent de petits et de grands marchés à ciel ouvert, qui encouragent l’achat local et qui offrent toute une diversité de produits. En cette période de distanciation sociale, troquez les chaînes d’épiceries pour visiter cinq autres marchés sous le soleil.

Dans l’Ouest de l’Île : le Marché de l’Ouest

PHOTO COURTOISIE/Marché de l’Ouest

Le Marché de l’Ouest est un trésor à découvrir ou à redécouvrir! Situé à Dollard-des-Ormeaux, l’immense stationnement est gratuit pour tous et vous y trouverez le plus grand marché extérieur de fleurs. Pour les amateurs de jardinage, vous y trouverez également une panoplie de fines herbes, de fruits et de légumes à semer. À l’intérieur, faites vos emplettes à la pâtisserie italienne ou à la boulangerie Première Moisson, à la boucherie, à l’épicerie fine de produits importés d’Italie Cavallaro et chez d’autres commerçants offrant des produits frais et locaux.

11600, boulevard de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux- visitez le https://marchedelouest.com/fr/

Dans l’Est de l’Île : le Marché Les Halles d’Anjou

PHOTO COURTOISIE/Halles d’Anjou

Pour ceux et celles qui habitent dans le secteur Est de Montréal et qui souhaitent éviter les files trop longues au marché Jean-Talon, le Marché Halles d’Anjou est une adresse qu’il vous faut noter. On peut y faire des trouvailles gourmandes de marchands locaux, telles que la fromagerie de la bannière de l’épicerie Cavallaro (qui se trouve aussi au Marché de l’Ouest), la boulangerie italienne Pizza Scaglione, le café de la boutique Café Plantation, les spécialités du barbecue à la boucherie Les bouchers de la Supérieure. Faites aussi un tour au Petit Marché des Halles, situé à l’extérieur, qui propose des fruits et légumes, produits d’érable, herbes, fleurs, plantes ainsi que d’autres produits québécois.

7500 boulevard des Galeries d’Anjou, Montréal - visitez le https://www.hallesdanjou.com/

Sur la Rive-Sud : les Halles Saint-Jean

PHOTO COURTOISIE/Halles Saint-Jean

Pour les résidents de la Rive-Sud, rendez-vous aux Halles Saint-Jean pour un marché qui n’a rien à envier aux autres. En effet, si vous habitez dans le coin, cela vaut la peine d’y faire un détour, car on y encourage fortement les produits locaux de la région du Haut-Richelieu. Et qui dit produits québécois, dit achat local pour mousser l’économie! Cette destination gourmande présente différents marchands sur place : la fruiterie Avenue du Potager, la fromagerie Les fromages de chez nous, la chocolaterie artisanale Treize Chocolats, la boutique de produits naturels Panier Santé et d’autres.

145, boulevard Saint-Joseph, Saint-Jean-sur-Richelieu- visitez le https://leshalles.ca

Sur le Plateau : Marché Fermier

PHOTO COURTOISIE/Somontreal.ca

Les jeudis et les dimanches seulement s’installe durant le beau temps le Marché Fermier sur le Plateau Mont-Royal, au métro Laurier. Les passants peuvent s’approvisionner de produits du Québec, tels que des fruits et des légumes frais, des pains et des pâtisseries, des fromages, des fleurs, du sirop d’érable et du miel et même des viandes de divers producteurs québécois. Ce marché à ciel ouvert en plein cœur du Plateau nous donne vraiment l’impression d’être ailleurs qu’en ville.

À la Station Laurier, Montréal- visitez le https://marchefermier.ca

Dans le Sud-Ouest de l’Île : le Marché de Lachine

PHOTO COURTOISIE/Marchés Publics de Montréal

Pour son attrait bucolique aux abords de la piste cyclable et pour son histoire, le Marché de Lachine est un incontournable marché de quartier. Qualifié de plus vieux marché public de Montréal, l’endroit offre des produits frais de saison de divers maraîchers d’ici, durant la saison estivale. De plus, à l’intérieur, visitez le Marché Station Angus, ainsi que Gaufrabec, pour y déguster de délicieuses gaufres.

1865 Rue Notre Dame, Lachine - visitez le https://www.marchespublics-mtl.com/