Des enfants refusés dans les camps de jour?

SHERBROOKE – Des parents qui ont inscrit leurs enfants à des camps de jour de Sherbrooke pourraient devoir trouver un plan B, les places étant limitées à l’occasion de leur ouverture en contexte de pandémie.

Au camp Loisirs Acti-Famille, la directrice générale, Nancy Robichaud, sait déjà qu'elle devra refuser des jeunes, en raison du manque d'espace et de main-d'œuvre.

En ce moment, 650 enfants sont inscrits. Or, le camp a la capacité d'en prendre 250 à 300, comme les groupes doivent être plus petits cette année afin de respecter la distanciation sociale.

«On n'aura jamais assez de locaux pour tout le monde», a expliqué la directrice générale de Loisirs Acti-Famille, Nancy Robichaud.

Le camp Loisirs Acti-Famille a aussi un problème de recrutement. On évalue avoir besoin de 103 moniteurs cet été, mais en ce moment, seulement une quarantaine a été embauchée.

Jeudi, le gouvernement de François Legault a annoncé que l’ouverture des camps de jour pourra se produire le 22 juin prochain.

Les terrains de jeu sont cependant tenus de respecter les nouveaux ratios.

Ainsi, un groupe ne pourra être composé de plus de 10 enfants, mais pour les plus jeunes, le ratio est de quatre enfants par moniteur chez les 3 à 4 ans, à cinq pour les 5 à 6 ans et à sept pour les 7 à 8 ans.

À cause de cette nouvelle réalité, Québec évalue que deux fois plus de moniteurs devront être embauchés.