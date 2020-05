[DIRECT] Le Québec se déconfine: voici ce qui est ouvert et fermé, permis ou interdit

Devant une diminution des cas d’infection à la COVID-19, le Québec se déconfine progressivement. Les Québécois retrouvent ainsi un semblant de vie normale, juste à temps pour l’arrivée des beaux jours.

Vous retrouverez ici tous les dernières nouvelles et annonces du gouvernement Legault et de la santé publique en lien avec le déconfinement progressif de la province.

Des rassemblements extérieurs permis:

Maximum de 10 personnes, pas plus de 3 familles

La distance de 2 mètres doit être respectée entre les familles

Il ne faut pas «terminer la soirée» à l’intérieur

Les invités peuvent utiliser la salle de bain

Les enfants de trois familles maximum peuvent jouer ensemble

Ouverts

Commerces

Les commerces d'alimentation seront ouverts les dimanches dès le 24 mai.

Les pharmacies sont ouvertes (les heures d'ouverture peuvent toutefois être modifiées ou réduites).

Les magasins de détail qui possèdent une porte extérieure indépendante sont ouverts à l'extérieur de Montréal et ouvriront le 25 mai dans le Grand Montréal.

Écoles et services de garde

Les écoles primaires à l’extérieur de Montréal sont rouvertes (celles du Grand Montréal resteront fermées jusqu’en septembre prochain).

Les services de garde sont autorisés à rouvrir à l’extérieur de Montréal (ceux du Grand Montréal rouvriront le 1er juin).

Les camps de jour pourront ouvrir dès le 22 juin prochain partout au Québec.

Les écoles secondaires seront fermées dans toute la province jusqu’en septembre prochain, minimalement.

Soins thérapeutiques (dès le 1er juin): Dentisterie, physiothérapie, ostéopathie, ergothérapie, chiropractie, massothérapie, psychologie, optométrie, acupuncture, naturopathie, homéopathie, travail social, thérapie conjugale et familiale, sexologie, nutrition, orthophonie et audiologie, podiatrie, médecine douce ou alternative, toilettage des animaux. Soins esthétiques (dès le 1er juin):

Salons de coiffure et barbiers, centres d’esthétique, entreprises de manucure et pédicure, services d’épilation, soins de la peau et studios de tatouage et de perçage.

Sports, loisirs et plein air

Depuis le 20 mai, les «activités sportives récréatives individuelles ou à deux, sans contact physique, en pratique libre, dans les lieux de pratique extérieurs» sont permises (golf, le tennis, randonnée, etc. )

Les terrains de camping sont toujours fermés.

Parcs de la Sépaq: réouverture de certains sentiers de randonnée, de sentiers de vélo et de la pêche à la journée. Les séjours de camping et de pêche sont toujours suspendus.

Parcs Canada: réouverture de certains sentiers à partir du 1er juin. Le camping interdit au moins jusqu’au 21 juin.

Toujours fermés

Restaurants Les salles à manger des restaurants sont toujours fermées, mais les commandes pour emporter, les livraisons et les services à l’auto sont permis. Aussi fermés: circuits d’eau et les bains dans les spas, gyms, arénas et autres salles de sports, salles de spectacle et cinémas et commerces dans un centre d’achats.

