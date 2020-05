Je reste chez nous

Week-end du 22 au 24 mai 2020

Coup de cœur

SÉRIE WEB

La loi c’est la loi

Photo courtoisie

La nouvelle série web satirique La loi c’est la loi nous plonge dans un univers parallèle où Montréal est plongé dans la corruption des plus totales. Pour combattre cette corruption, la ville a mis sur pied un nouveau corps de police : La SPTM ((Société de Police Tactique de Montréal). Dans l’équipe, on retrouve le duo Éric Contant et Steeve l’Heureux, qui véritablement se prennent pour des héros et s’acharnent à faire respecter la loi coûte que coûte. Au cours des cinq épisodes, on aborde avec humour plusieurs thèmes sensibles, comme la brutalité policière, les inégalités sociales, le profilage racial et les abus de pouvoir. Réalisée par Vincent RC et produite par St Laurent TV, cette nouvelle web série vous fera rire à coup sûr.

Je reste

JEUNESSE

Spectacle web – Atchoum et ses invités

Photo courtoisie

Les petits et les grands sont invités à se joindre au spectacle web en direct Atchoum et ses invités. Pour divertir ses fans en pleine crise de la COVID-19, Atchoum propose un rendez-vous hebdomadaire tous les samedis matin, avec musique, invités surprises, demandes spéciales et discussions. Demain, ce sera la comédienne Guylaine Guay qui partagera l’écran avec Atchoum, ainsi que Kattam et ses tam tams, qui se joindront à la fête. La semaine suivante, ne manquez pas Nathalie Simard, puis le 30 mai, la chanteuse Marie-Élaine Thibert et sa fille. *Demain à 10h30 sur la page Facebook et YouTube : https://www.facebook.com/events/787244125139310/ et https://www.youtube.com/user/Atchoumpartout

CINÉMA

Conversations entre adultes

Photo courtoisie

Question d’encourager le Cinéma du Parc, en période de quarantaine, il est possible de visionner de nouveaux films en ligne, au confort de chez soi. Dès aujourd’hui, le long métrage le plus récent du célèbre réalisateur Costa-Gavras sera disponible pour les cinéphiles à Montréal et ailleurs au Canada. Le récit nous transporte au cœur de la Grèce, où la situation économique est au bord du gouffre, après 7 années de crise. Des élections s’imposent et deux politiciens incarnent l’espoir de sauver leur pays. Une lutte sans merci enflamme la place publique. Une véritable tragédie grecque des temps modernes. *Sorti le 22 mai - achat de billet virtuel au https://cinemaduparc.com/fr/cinema-en-ligne

ROMAN

Je te retrouverai au bout du monde de la version anglaise Girls burn brighter

Photo courtoisie

L’autrice et avocate d’origine indienne Shobha Rao nous ouvre, avec son premier roman, la fenêtre sur la cruelle réalité de la condition féminine dans le monde. En inde, on suit l’histoire de Poormina, qui après la mort de sa mère, se consacre à s’occuper de ses frères et sœurs en attendant que son père lui choisisse un mari. Puis, elle rencontre Savitha, une jeune fille joyeuse et indépendante. Toutefois, Savitha, victime d’un acte d’une extrême cruauté, doit s’enfuir. Poornima, sans hésiter, décide de tout abandonner pour la suivre aux États-Unis. Là, ce qu’elles croyaient une terre de liberté devient une prison, où l’esclavage sexuel, mutilation et captivité font partie de leur quotidien. * Sorti le 22 mai