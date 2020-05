Medicom va fournir plus de 400 millions de masques au Canada

MONTRÉAL – Medicom va fournir des centaines de millions de masques au gouvernement canadien au cours des 10 prochaines années.

L’entreprise montréalaise a indiqué vendredi qu’elle a conclu un accord avec Ottawa pour fabriquer 20 millions de masques respiratoires N95 et 24 millions de masques chirurgicaux, chaque année, au courant de la prochaine décennie. Au total, on parle d'une commande de 440 millions d'unités.

La livraison des premiers masques, qui sont des pièces essentielles des équipements de protection individuelle (EPI), se fera à compter de cet été, venant ainsi appuyer le personnel médical canadien dans sa lutte contre la COVID-19.

«Medicom a certainement le bon slogan à ce stade de notre histoire, a dit Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation du Groupe Medicom et président, Amérique du Nord.

«En tant qu'entreprise, nous sommes très 'fiers de protéger' ainsi que de la qualité constante de nos produits de protection issus de notre réseau mondial d'usines de fabrication, a-t-il enchaîné. Nous sommes très fiers de nous associer localement pour produire des masques faciaux de qualité médicale ici même au Canada.»

Medicom, qui est l’un des principaux producteurs d’équipement de protection personnelle à travers le monde, distribue ses produits sous les marques Ritmed, Ocean Pacific, Hopen et Hedy Canada Inc, qu’elle a récemment acquis. L’entreprise fondée en 1988 est présente en Europe et en Asie.